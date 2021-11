Corona-News im Live-Ticker : Sachsen verkündet Teil-Lockdown – Söder verhängt Lockdown in Hotspots in Bayern

Liveblog Saarbrücken Sachsen will weite Teile des öffentlichen Lebens einschränken. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend mit. Zuvor sagte auch Bayern sämtliche Weihnachtsmärkte ab – und Ministerpräsident Markus Söder kündigte bereits weitere Maßnahmen an. Erstmals spricht er sich nun auch für eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland aus. Alle Infos im Live-Ticker.

Große Einschränkungen in gleich zwei Bundesländern. Sachsen will weite Teile des öffentlichen Lebens einschränken. Das teilte die Landesregierung am Freitagabend mit. Außer Bibliotheken müssen Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Bars, Clubs und Diskotheken bleiben zu. Weihnachtsmärkte wird es nicht geben.

Bayern hat schon am Mittag beschlossen, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte einzuführen. Das sagt Ministerpräsident Markus Söder in München. Bayern verhängt für Landkreise mit einer Corona-Inzidenz von über 1000 einen Lockdown. „Hier muss alles geschlossen werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach einer Sitzung seines Kabinetts in München. Ausnahmen werde es für Kitas, Schulen und den Handel geben. Es müsse dort vorgegangen werden, wo es die meisten Ansteckungen gebe, sagte der Regierungschef zur Begründung.

Außerdem werde es auch Einschränkungen im Handel und in der Gastronomie mit einer Sperrstunde um 22 Uhr geben. Clubs und Diskotheken in stark betroffenen Regionen sollen schließen. Zudem werden alle Weihnachtsmärkte wegen der Coronalage abgesagt.

Söder sagte außerdem: „Ich glaube, dass wir am Ende um eine allgemeine Impfpflicht nicht herumkommen werden.“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 54 273 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Donnerstag mit 251,9 bemessen.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Saarland:

Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Daten des Robert Koch-Instituts.

Die Infektionszahlen schießen seit zwei Wochen in die Höhe. Das dürfte nicht ohne Folgen für die Intensivstationen bleiben.

