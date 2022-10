Saarland hat höchste Inzidenz in Deutschland : Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten jetzt

Seit Samstag gilt die neue Corona-Verordnung, die zunächst bis Ende Oktober in Kraft bleibt. Der Gesundheitsminister sieht in Kliniken und Heimen eine „erhebliche Belastung“ durch eine Vorschrift des Bundes.

Am Samstag ist die neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Das Saarland verzichtet trotz zuletzt deutlich gestiegener Corona-Inzidenzwerte vorerst auf weitere Einschränkungen in Schulen und Kitas, in der Gastronomie und im Einzelhandel. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) begründete das in dieser Woche mit der aktuell entspannten Situation in den Krankenhäusern. Derzeit würden auf den Intensivstationen 13 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen müssten beatmet werden.