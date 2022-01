Neue Zahlen des Gesundheitsministeriums : Massiver Anstieg - Omikron überholt im Saarland bereits Delta

Saarbrücken Omikron übernimmt im Saarland bereits allmählich die Vorherrschaft. Ein interner Bericht des Gesundheitsministeriums registriert eine massive Zunahme der Variante bei den Labor-Untersuchungen der letzten Tage.

Die Omikron-Variante des Corona-Virus ist dabei, Delta im Saarland zu überholen. Nach einem internen Lagebericht des Saar-Gesundheitsministeriums wurden bis zum Mittwoch 687 positive Tests mit der neuen Variante in Labors bestätigt – allein an diesem Mittwoch gingen 426 Meldungen zusätzlich in die Statistik ein. Nach Einschätzung des Regionalverbands Saarbrücken macht Omikron schon mehr als die Hälfte der täglichen Neuinfektionen aus. Allein der Regionalverband meldete am Mittwoch 137 weitere Omikron-Nachweise. In St. Wendel stieg die Zahl der in Zusammenhang mit einem Kneipen-Ausbruch mit der Variante Infizierten auf 38.