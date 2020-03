Corona-Schutzmaßnahmen der Landesregierung : Lothringischen Schülern droht Unterrichts-Ausschluss im Saarland

Die Hälfte der Schüler des Deutsch-Französischen Gymnasiums in Saarbrücken dürfen wohl bald wegen der Corona-Schutzmaßnahmen der saarländischen Landesregierung nicht mehr zum Unterricht. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Das Robert-Koch-Institut hat die französische Region Grand Est zum Corona-Risikogebiet erklärt. Die saarländische Landesregierung zieht die Konsequenzen.

Das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken wird die Regelung zum Corona-Schutz wohl besonders hart treffen, die die saarländische Landesregierung am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Hier kommt nach SZ-Informationen die Hälfte der rund 1100 Schüler aus Lothringen in der französischen Region Grand Est, die das Robert-Koch-Institut am Mittwoch zum Risikogebiet erklärt hat. Die Landesregierung will Schülern aus solchen Risikogebieten den Besuch saarländischer Schulen untersagen, wie Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Morgen in ihrer Regierungserklärung ankündigte. Aber auch in anderen saarländischen Schulen unweit der französischen Grenzen dürfte es bald schwer werden, einen geregelten Unterricht stattfinden zu lassen.

Die Schulen halten sich bedeckt und verweisen auf das Bildungsministerium. Von dort kommt am Mittwoch eine knappe Antwort: „Die Landesregierung prüft alle Maßnahmen, darunter auch die Frage, welche Auswirkungen die mögliche neue Einstufung von Grand Est als Risikogebiet auf den Schulbesuch haben wird,“ sagt Ministeriumssprecherin Marija Herceg.

Klar ist immerhin, wie es mit den beiden geschlossenen Schulen im Regionalverband weitergeht. Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach und die Grundschule Saarbrücken-Rodenhof bleiben bis zum 20. April geschlossen, teilte Regionalverbandssprecher Lars Weber gestern mit. Nachdem am Dienstagabend vier Personen aus dem Regionalverband positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hatte das Gesundheitsamt den Schulbetrieb bereits als vorsorgliche Schutzmaßnahme bis zum Wochenende eingestellt.

Die vier bestätigten Corona-Erkrankten kommen laut Weber alle aus einer Familie, zwei davon haben direkt mit den beiden Schulen zu tun. Die eine ist Lehrerin an der Grundschule Rodenhof, ihre ebenfalls infizierte Tochter besucht das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach. Für die rund 670 Schüler der beiden Schulen habe das Gesundheitsamt des Regionalverbandes in Zusammenarbeit mit den betroffenen Stadtverwaltungen von Saarbrücken und Sulzbach häusliche Quarantäne angeordnet – ebenfalls bis zum 20. März. Diese gelte auch für das Personal in den Schulen, sagt der Regionalverbandssprecher. Die strikte Maßnahme sei unumgänglich, weil die beiden Schulen räumlich so aufgeteilt seien, dass „jederzeit jeder jedem über den Weg laufen“ könne.

Die Quarantänemaßnahmen in den beiden Schulen haben unterdessen Auswirkungen bis in die Landesregierung und die Sulzbacher Stadtspitze. Nach Informationen unserer Zeitung arbeitet Finanzstaatssekretärin Anja Wagner-Scheid (CDU) vorerst von zu Hause aus. Anlass ist die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes, dass auch Familienmitglieder der Schüler zuhause bleiben sollen. Ein Kind der Politikerin besucht das Sulzbacher Gymnasium. Der Sulzbacher Bürgermeister Michael Adam (CDU) hat sich ebenfalls freiwillig in Quarantäne begeben, weil zwei seiner Kinder das Gymnasium besuchen.

Auch die saarländischen Hochschulen ziehen aus der Ausbreitung des Coronavirus Konsequenzen. So beginnen die Vorlesungen des Sommersemesters an Saar-Uni und Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) laut einer Sprecherin vier Wochen später am 4. Mai. Möglichst viele Lerninhalte sollen in dieser Zeit digital angeboten werden. Mitarbeiter aus Risikogebieten wie Grand Est müssen von zu Hause aus arbeiten. Auch Studenten von dort müssen den Unis fernbleiben.