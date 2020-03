Corona-Krise : Diese Läden bleiben im Saarland geöffnet (Update)

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU, rechts) und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD, links). Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Saarland hat in der Corona-Krise weitere Einschränkungen in Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern beschlossen. Das erklärten die Spitzen der Landesregierung am Montag in Saarbrücken.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) trat in der Staatskanzlei mit seiner Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) vor die Presse. Er berichtete von einer Telefonschalte mit der Bundesregierung und den Länderchefs zu weiteren Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Es gehe um ein „bundesweit einheitliches Ziel“. Maßstab für das Handeln könne erst in zweiter Linie die Zumutbarkeit sein.

Trotz aller Einschränkungen sollen eine Reihe von Geschäften und Betrieben geöffnet bleiben, wobei die neuen Maßnahmen ab Mittwoch gelten sollen:

Supermärkte und Lebensmittelläden

Wochenmärkte

Abhol- und Lieferdienste

Getränkemärkte

Apotheken

Drogerien

Sanitätshäuser

Tankstellen

Banken und Sparkassen

Post

Reinigungen und Waschsalons

Friseure

Großhandel

Baumärkte

Tiernahrung

Restaurants und Speisegaststätte (nur von 6 bis 18 Uhr)

Lieferdienste

Handwerksbetriebe und Dienstleister

Im Handel sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden, auch am Sonntag wird das Einkaufen möglich sein. Jedoch sollten Menschenansammlungen in den Läden vermieden werden, sagte Hans. Auch die Abstandsregeln solle man einhalten. Dienstleister und Handwerker könnten weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen, sagte der Regierungschef.

Nachdem die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits die Schließung von Bars, Clubs, Bordellen, Schwimmbädern und anderer Einrichtungen verfügt hatte, haben sich Bund und Länder auf noch weitreichendere Maßnahmen geeinigt. Diese betreffen:

Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen

Theater, Opern- und Konzerthäuser, Museen

Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks

Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros, Spezialläden

Bordelle

Sportanlagen, Schwimmbäder, Fitness-Studios, Spielplätze

Gotteshäuser

Busreisen

„Es sind Maßnahmen, die derzeit notwendig sind und die keinen Aufschub dulden“, sagte Hans. Man mache sich insbesondere Sorgen um die kleineren und mittleren Betriebe im Land, räumte der Ministerpräsident ein. „Deswegen sind wir uns auch einig, dass es hier Maßnahmen bedarf, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt sein müssen.“ Er spricht von „größtmöglicher Kulanz“ – etwa in steuerlichen Fragen.