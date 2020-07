Aufruf von RKI und Deutschem Jugendinstitut : Alle Kitas zur Teilnahme an großer Corona-Studie aufgerufen

Berlin/Saarbrücken Wie gelingt der Übergang zum Regelbetrieb in Kindertagesstätten - und vor welchen Herausforderungen stehen sie? Dies soll eine neue Corona-Kita-Studie herausfinden. Zum Mitmachen sind alle Kitas bundesweit aufgerufen.

Über die Rolle von Kindern in der Corona-Pandemie wird viel diskutiert - und darüber, welche Infektionsrisiken in Kindertagesstätten (KiTas) bestehen. In einer groß angelegten Studie wollen das Deutsche Jugendinstitut und das Robert Koch-Institut dies erforschen und auch untersuchen, wie den Einrichtungen der Übergang in den Regelbetrieb gelingen kann. Finanziert wird die Corona-Kita-Studie vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesgesundheitsministerium.