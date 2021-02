Aufatmen in der Grenzregion : Keine Grenzschließungen zwischen Saarland und Frankreich

Exklusiv Grenzschließungen zwischen dem Saarland und Frankreich sind offenbar vorerst vom Tisch. Das haben Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach SZ-Informationen telefonisch besprochen.

Am Montag wollte die Bundesregierung laut einem Medienbericht darüber beraten, das ans Saarland angrenzende Département Moselle als „Hochinzidenzgebiet“ oder „Virusvariantengebiet“ einzustufen. Dort lag der Inzidenzwert am Sonntag bei 283, der Anteil der Mutanten an den Neuinfektionen bei knapp einem Drittel. Ähnlich wie an den Grenzen zu Tschechien und Tirol hätte ein hartes Grenzregime die Folge sein können. Doch nun sollen sich Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben.

Im Saarland hatte man sich in den vergangenen Tagen bemüht, ein deutliches Signal in Richtung Berlin auszusenden, um Grenzschließungen zu verhindern. Nach einem Telefonat zwischen Merkel und Ministerpräsident Hans hatte die Landesregierung ein deutsch-französisches Testzentrum am Grenzübergang an der Goldenen Bremm in Saarbrücken angeschoben. Der Standort war am Sonntag kurzfristig präsentiert worden, auch wenn noch etliche Details offen sind. Daneben stellt das Land den Betrieben in der Region demnächst 100 000 Schnelltests zur Verfügung. Täglich pendeln 15 000 Menschen aus der Moselle zu ihrem Arbeitsplatz ins Saarland.