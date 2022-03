Auch Geschäfte können Maskenpflicht beibehalten : Corona-Vorschriften fallen: Kassenärzte im Saarland können weiterhin Masken in ihren Praxen verlangen

Corona-Vorschriften fallen: Kassenärzte im Saarland können weiterhin Masken in ihren Praxen verlangen

Saarbrücken Auch ab Montag werden Patienten in vielen Arztprax­en immer noch einen Mund- und Nasenschutz tragen müssen. Geschäfte setzen dagegen eher auf Empfehlungen.

Obwohl ab Sonntag in weiten Teilen Deutschlands mit einem Großteil der Corona-Schutzregeln auch die Maskenpflicht entfällt, wollen wohl bestimmte Firmen, Ärzte, Kliniken und Geschäfte im Saarland das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes über ihr Hausrecht weiterhin vorschreiben.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Saarland, die zu diesem Thema bereits viele Anfragen von ihren Mitgliedern erhalten hat, sieht das so. „Ärzte haben die Berechtigung, den Zutritt zu ihrer Praxis vom Tragen einer Maske abhängig zu machen. Dies ergibt sich aus dem Hausrecht sowie einem vorzuhaltenden Hygienekonzept für Praxen“, schreibt die KV in einer Mitteilung an die Saar-Kassenärzte.