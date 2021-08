Neue Daten aus dem Regionalverband : Jeder zehnte Neuinfizierte ist voll geimpft

Saarbrücken Die Corona-Impfung schützt vor schweren Erkrankungen. Neue Daten aus dem Saarland zeigen, dass sich auch Geimpfte mit dem Virus anstecken.

Es sind nicht nur die Ungeimpften, die sich im Saarland mit dem Coronavirus infizieren. Das zeigen Daten, die der Regionalverband Saarbrücken für unsere Zeitung ausgewertet hat. 275 Neuinfektionen verzeichnete das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche in Saarbrücken und Umgebung. Darunter befanden sich 29 Menschen, die über einen vollständigen Impfschutz verfügten. Das entspricht einem Anteil von 10,5 Prozent. In den beiden Vorwochen bewegte sich diese Quote zwischen sieben und zehn Prozent. Nur in wenigen Fällen dürfte es sich um Impfdurchbrüche handeln. Man spricht von Durchbrüchen, wenn voll Geimpfte nach einer Infektion auch Symptome ausbilden, krank werden. Zuletzt bezifferte das Gesundheitsministerium die Gesamtzahl der Impfdurchbrüche im Saarland auf 91. Dem stehen knapp 642 000 Menschen (Stand: 25. August) mit einer abgeschlossenen Corona-Impfung gegenüber. Womit der Anteil der vollständig Geimpften an der Bevölkerung nun bei 65,1 Prozent liegt. Eine Impfquote für den Regionalverband können die Behörden nicht angeben. Doch sollte auch im bevölkerungsreichsten Teil des Landes mittlerweile mehr als jeder Zweite immunisiert sein.