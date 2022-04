Isolation nach Corona-Infektion jetzt doch Pflicht: : Bachmann kritisiert Lauterbachs „Zick-Zack-Kurs“ - dieser übernimmt zwar die Verantwortung, denkt aber nicht an Rücktritt

Saarbrücken/Berlin Die Kritik nach Karl Lauterbachs (SPD) Auftritt bei ZDF-Talkmaster Markus Lanz und seinem Rückzieher bei freiwilliger Quarantäne nach einer Ansteckung mit Covid-19 lässt nicht nach. Jetzt äußert sich Saarlands Noch-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) und geißelt ihren Kollegen.

Erst Selbst-Isolation nach einer Corona-Infektion auf freiwilliger Basis ab 1. Mai, dann binnen eines Tages die Rücknahme dieses Vorhabens durch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Die noch amtierende saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hat am Mittwochmorgen, 6. April, ihren Amtskollegen für dessen Schlingerkurs scharf kritisiert. Dieses Vorgehen „kostet eine Menge Vertrauen in die Maßnahmen und die Arbeit der Politik“, lässt Bachmann über ihre Pressestelle schriftlich mitteilen.

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann: viele offene Fragen und Bedenken

Bereits während der Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz am Montag vergangener Woche im Vorfeld der neuen Pandemieregeln habe es „viele offene Fragen“ sowie „massive Bedenken gegenüber [...] einer freiwilligen Quarantäne“ gegeben. In erster Linie seien dies rechtlicher Natur gewesen. So habe es nach Bachmanns Angaben Klärungsbedarf gegeben, ob ein auf das Virus positiv getesteter, aber symptomfreier Arbeitnehmer weiterhin Lohn bekommt, wenn er sich freiwillig in Isolation begibt. Auch ob Mediziner in solch einem Fall den Patienten krankschreiben oder nicht.