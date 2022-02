Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland verharrt auf hohem Niveau – Deutschland mit neuem Rekordstand

Foto: dpa-tmn/Till Simon Nagel 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch am Mittwoch weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Hier die Daten im einzelnen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Mittwoch, 9. Februar, 3051 Infektionen mit dem Corona-Virus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 1114 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich und liegt nun bei 1532,3. Am Tag zuvor lautete der Wert 1473,1. Weiterhin liegt das Saarland über dem Durchschnitt aller Bundesländer.

Das RKI registrierte im Saarland drei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Gestorbenen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus liegt aktuell bei 1344.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen uneinheitlich

Der Landkreis Saarlouis ist die Region mit der höchsten Inzidenz mit 1813,8 (Vortag: 1746,2). Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel (1093,0). Alle Detail-Werte im Saarland stehen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1450,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1441,0 gelegen, vor einer Woche bei 1227,5 (Vormonat: 335,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 234 250 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 208 498 Ansteckungen.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - so dass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 272 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 196 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 11 521 678 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.