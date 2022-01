Aktuelle RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz im Saarland steigt weiter an – neue Höchstwerte im Regionalverband und deutschlandweit

Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken/Berlin Im Saarland sind erneut über 700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Vor allem in drei Landkreisen steigt die Inzidenz stark an. Das Robert-Koch-Institut meldet außerdem auch weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Samstag 746 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 422,1 am Vortag auf 443,7 an. 81 960 Menschen waren oder sind im Saarland seit Beginn der Pandemie damit mittlerweile mit dem Virus infiziert.

Das RKI meldet außerdem sieben weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Laufe der letzten vier Tage wurden damit 31 neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland liegt damit jetzt bei 1298.

Regionalverband Saarbrücken mit neuem Höchstwert

Der Regionalverband Saarbrücken hat weiterhin die höchste Inzidenz im Saarland. Mit 600,3 meldet das RKI für den Regionalverband die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises. Am 12. Januar hatte die Inzidenz noch bei 486,7 gelegen.

Die niedrigste Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Neunkirchen mit 282,8. Sinkende Inzidenzen verzeichnen nur die Landkreise St. Wendel und der Saarpfalz-Kreis. Alle Zahlen zu den Landkreisen in der Bildergalerie sowie als Wochenvergleich in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI hat erneut einen Höchstwert bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 497,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 470,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 335,9 (Vormonat: 353,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 78 022 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 55 889 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 268 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7 913 473 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag 3,23 an (Donnerstag: 3,09, Mittwoch: 3,13). Sie war damit erstmals seit einigen Tagen wieder gestiegen. Am Wochenende wird sie nicht veröffentlicht.