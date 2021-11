Aktuelle Zahlen des RKI : Corona: Zahl der Todesfälle im Saarland legt zu – Inzidenz steigt unaufhaltsam

Immer mehr Corona-Fälle werden bei Tests erkannt. Die Inzidenz scheint unaufhörlich zu steigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Saarbrücken/Berlin Beim Wert der Neuinfektionen nähert sich das Saarland dem Wert auf Bundesebene. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am frühen Samstagmorgen. Bislang lag die Zahl in der Region darunter. Und auch die Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus nehmen zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag, 27. November, 625 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 770 gewesen. 59 871 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren außerdem gleich fünf weitere Todesfälle. 1111 Menschen starben damit seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz erreicht erneut einen Höchstwert. Sie liegt jetzt saarlandweit bei 441,5 438,2, einen Tag zuvor bei 438,2. Der Landkreis Saarlouis bleibt bei der Inzidenz mit 513,1 unrühmlicher Spitzenreiter. Er verzeichnet abermals einen Anstieg. Nur im Landkreis St. Wendel (278,7) bleibt der Wert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen und auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, unter dem 300er-Schwellenwert.

RKI registriert 67 125 Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland stieg erneut und erreichte einen Höchststand. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 444,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 438,2 gelegen, vor einer Woche bei 362,2 (Vormonat: 118,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 67 125 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.11 Uhr wiedergeben. Am Freitag hatte die Zahl der Ansteckungen bei 76 414 gelegen, vor genau einer Woche waren es 63 924 Ansteckungen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 303 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 248 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 5 717 295 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,97 an (Donnerstag: 5,79). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.