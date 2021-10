Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Inzidenz im Saarland so tief wie seit Mitte August nicht mehr - drei Todesfälle in zwei Tagen gemeldet

Foto: dpa/Sina Schuldt

Saarbrücken/Berlin Der Trend der vergangenen Wochen setzt sich fort - die Inzidenz im Saarland ist am heutigen Freitag wieder unter der Marke von 50 angekommen. Das letzte Mal war das am 19. August der Fall.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Freitagmorgen 74 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der im Saarland seit Pandemie-Beginn registrierten Infektionen damit auf 47 473. Das RKI meldet außerdem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit der Krankheit. Bereits gestern wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet - die Zahl der Verstorbenen an oder mit einer Corona-Infektion steigt im Saarland damit insgesamt auf 1052.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland sinkt weiter und liegt jetzt bei 45,5. Unter 50 hatte die Inzidenz zuletzt am 19. August gelegen. Die höchste Inzidenz weist der Landkreis Neunkirchen mit 53,4 auf, die niedrigste Merzig-Wadern mit 32,9. In vier von sechs Landkreisen sinkt die Inzidenz am Freitagmorgen. Auch in den beiden anderen sind allerdings nur geringe Anstiege zu vermelden.

Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag erneut etwas gestiegen. Das RKI gab den Wert am Freitagmorgen mit 64,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 63,0 gelegen, vor einer Woche bei 62,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10 118 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 9727 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 73 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 65 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 237 619 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 1,65 an (Mittwoch 1,60). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.