Corona-Angaben des Robert-Koch-Instituts : Stabile Inzidenz im Saarland liegt weit unter dem Bundeswert

Saarbrücken/Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland stagniert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf niedrigem Niveau. In zwei Landkreisen registrieren die Statistiker indes einen leichten Anstieg.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat im Saarland am Dienstagmorgen 19 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Insgesamt steigt die Zahl der im Saarland seit Pandemie-Beginn registrierten Infektionen damit auf 47 625. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit der Krankheit. Die Zahl der Verstorbenen an oder mit einer Corona-Infektion liegt im Saarland bei insgesamt 1052.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist nach fünf Tagen des Anstiegs zuletzt etwas gesunken. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 63,6 an. Am Montag hatte das Institut noch einen Wert von 64,7 gemeldet, vor einer Woche von 60,3.