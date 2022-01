Corona-Infektionen in Saar-Kitas steigen : Kita-Fachkräfte im Saarland fordern verpflichtende Tests

Foto: dpa/Peter Kneffel

Saarbrücken Die Corona-Zahlen im Saarland weiter. Auch in den Kindertageseinrichtungen mehren sich die Infektions- und damit auch die Quarantäne-Fälle. Der Verband der Kita-Fachkräfte Saar fordert eine andere Teststrategie.

In den Kitas im Saarland sind Corona-Tests für Kinder ab drei Jahre möglich – auf freiwilliger Basis. Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen im Saarland, fordert der Verband der Kita-Fachkräfte nun eine andere Teststrategie. Grund ist, dass die Corona-Fälle und damit auch die Quarantäne-Fälle auch in den Einrichtungen zunehmen.

Besonders stark betroffen ist nach SZ-Informationen der Regionalverband Saarbrücken. So hat es etwa in der Kita Montessori Kinderhaus St. Mauritius mehrere Corona-Fälle gegeben. Wie ein Sprecher des Regionalverbands Saarbrücken der SZ sagte, seien bereits vier Kinder durch PCR-Tests positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Nachfrage bestätigte auch die Einrichtung, dass das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet hat. Allerdings mit unterschiedlichen Zeiten für verschiedene Bereiche. Nach Informationen unserer Zeitung müssen jetzt 117 Kinder in Quarantäne. Die Kita sei in dieser Zeit komplett geschlossen worden. Wie der SR berichtete, seien saarlandweit aktuell nach Angaben des Bildungsministeriums drei Kindertageseinrichtungen vollständig geschlossen, zwölf Kitas seien teilweise geschlossen.

„Um die Sicherheit in den Kitas zu verbessern, fordern wir die zuständigen Ministerien auf, anstelle der freiwilligen Testung der Kinder eine verpflichtende Testung einzuführen“, sagt nun der Fachkräfte-Verband. Ihn erreichten immer mehr Meldungen aus Kitas, dass die ganzen zusätzlichen Aufgaben und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes schon jetzt in vielen Kitas kaum mehr zu bewältigen seien. „Die Teststrategie muss unbedingt verändert werden.“ Natürlich werde es auch beim Personal der Kitas bei zunehmendem Infektionsgeschehen zu immer mehr Ausfällen kommen, ist sich der Verband sicher. Dabei könne das Testregime, was inzwischen sehr oft schon durch die Mitarbeiter der Kitas durchgeführt würde, nicht mehr umgesetzt werden. „Im Fall von bestätigten Infektionsfällen wird momentan an acht Betreuungstagen in Folge verpflichtend getestet. Das ist schlichtweg von Fachkräften nicht mehr zu leisten.“