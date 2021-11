Corona-Impfung im Saarland : Ministerium und Schulgemeinschaft rufen gemeinsam zur Impfung auf

Saarbrücken „Jetzt gegen Corona impfen lassen und Solidarität zeigen!“ – So lautet ein gemeinsamer Aufruf des saarländischen Bildungsministeriums, von Lehrer- und Elternverbänden sowie Schülervertretung.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage, in der die Infektions- und Quarantänezahlen im Saarland weiter steigen, appellieren das Saar-Bildungsministerium, Lehrer- und Elterverbände sowie Schülervertretung am Donnerstag „an die gesellschaftliche Solidarität und rufen gemeinsam dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen“. Zu den Unterstützern zählen die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Landesschülervertretung des Saarlandes (LSV), die Landeselternvertretungen der Gemeinschaftsschulen, die Landeselterninitiative für Bildung und die Lehrkräfte-Organisationen Verband Reale Bildung (VRB), der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen im Saarland (VLW) sowie der Verband der Lehrerinnen und Lehrer an berufsbildenden Schulen im Saarland (VLBS).

Gerade Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten sich seit Beginn der Pandemie solidarisch gezeigt, „trugen und tragen eine große Last bei der Bewältigung der Krise“. Diese Solidarität werde von zu vielen Menschen noch nicht erwidert. „Wir bitten deshalb eindringlich alle, für die die Corona-Impfung empfohlen und möglich ist, sich endlich impfen zu lassen und sich so solidarisch zu zeigen“.

Viele – insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Lehrkräfte und Beschäftigte an den Schulen – hätten bereits einen entscheidenden Beitrag geleistet. „Es kommt aber jetzt auf jede und jeden Einzelnen an. Denn nur gemeinsam werden wir diese Krise bewältigen können.“ Schulschließungen von Innen durch eine hohe Zahl von Quarantäneanordnungen gelte es zu vermeiden. Die wachsende Zahl von Corona-Fällen und Quarantäneanordnungen habe deshalb bereits eine Verschärfung der Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen notwendig gemacht. „Das belastet Kinder, Jugendliche und Beschäftigte an den Schulen. Die Pandemie geht uns alle an. Deshalb müssen wir alle handeln und uns solidarisch zeigen mit denjenigen, die erst viel später die Möglichkeit zur Impfung hatten oder sie bis heute nicht besitzen – die Kinder und Jugendlichen.“