Sonderimpfungen in Einkaufszentren : Hier können Sie sich im Saarland ab Montag ohne Termin impfen lassen

Sonderimpfungen in Einkaufszentren

Saarbrücken Ab Montag starten im Saarland Sonderimpfungen in Einkaufszentren und an belebten Orten. Wo die Impfungen ohne Termin ab Montag mit Biontech, Moderna und Johnson&Johnson möglich sind, lesen Sie hier.

Das saarländische Gesundheitsministerium startet gemeinsam mit den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken am Montag Sonderimpfungen in Einkaufszentren und belebten Orten im Saarland.

„Wir möchten den Menschen spontane Gelegenheiten zur Impfung anbieten, insbesondere an Orten wo sich sowieso viele Personen aufhalten. Auch wenn wir im Saarland in der Spitzengruppe bei den Corona-Schutzimpfungen sind: Wir verzeichnen eine nachlassende Auslastung in den Impfzentren und Arztpraxen“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) die Aktion. Viele Menschen hätten bislang einfach noch nicht die passende Möglichkeit zum Impfen gefunden. Das wolle man mit der Aktion ändern.