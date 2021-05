Debatte im Saar-Landtag über Corona-Impfung für Kinder : „Eltern, lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen!“

Saarbrücken Auf Antrag der Linksfraktion diskutierte der Saarländische Landtag über die mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen. Was plant die Landesregierung?

Die Linksfraktion im Saar-Landtag warnt davor. „Wir würden derzeit in keinem Fall verantwortlich handeln, wenn wir jetzt den Impfstoff für Kinder und Jugendliche freigeben würden“, sagte Fraktionschef Oskar Lafontaine. Der Linken-Politiker verwies auf die einzige Studie aus den USA mit nur etwa 1000 Jugendlichen. Diese Zahlen seien zu gering, um Sicherheit zu bringen. Außerdem, so Lafontaine, müsse weiter die Priorisierung eingehalten werden. Besonders gefährdete Menschen müssten nach wie vor Vorrang haben. Zumal viele über 80-Jährige und Menschen über 70 im Saarland noch immer nicht geimpft seien. „Das entscheidende Problem ist auch, dass immer noch nicht die Langzeitfolgen bekannt sind.“ Sowohl des Coronavirus als auch der Impfstoffe. Selbst wenn die Ema das Vakzin freigibt und die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung gibt. Es brauche ein besseres Verständnis für die Nebenwirkungen. „Wir müssen dafür Sorge tragen, dass den Kindern nichts passiert. Bei den Kindern gibt es für mich derzeit keine überzeugende Begründung, alle durchzuimpfen“, sagte Lafontaine. „Eltern, lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen!“

Gesundheitsministerin Bachmann verwies am Mittwoch auf die „vielen Entbehrungen“, die Kinder und Jugendliche in den vergangenen Monaten haben erleiden müssen. Daher: „Unser Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen so schnell es geht ein Impfangebot zu machen. Sobald die Ema ein Vakzin freigegeben hat. Nicht mehr und nicht weniger.“ Das sei keine Impfpflicht. Rund 49 400 Kinder und Jugendliche im Saarland kämen für eine Impfung infrage. Zählt man Schüler aus Rheinland-Pfalz dazu, die hierzulande zur Schule gehen, summiert sich die Anzahl auf etwa 60 000. An einem runden Tisch mit Kinder- und Jugendärzten, Verbänden, Landkreisen, dem Bildungsministerium und Schulträgern werde zeitnah über ein Konzept diskutiert. Auch wo und wie – im Impfzentrun, bei den Haus- oder Kinderärzten – die Impfung erfolgen könnte.