6000 Impfdosen ungenutzt : Jusos kritisieren Verfall von Astrazeneca-Dosen im Saarland

Saarbrücken Bereits im Juli war angekündigt worden, dass man die 6000 Dosen an Entwicklungsländer weitergeben wolle. Diese Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr.

Mittlerweile sind die Dosen, die immer noch im saarländischen Zentrallager liegen, laut Informationen des Saarländischen Rundfunks (SR) abgelaufen. Mindestens zwei Monate müssten die Impfstoffe bei der Rückgabe noch haltbar sein, kündigte der Bund am Wochenende an.

Die Jusos Saar übten am Dienstag schwere Kritik aufgrund der abgelaufenen Dosen: „Die Impfdosen sind ein begrenztes und für viele Länder der Erde nach wie vor kaum zur Verfügung stehendes Gut. Es geht deshalb gar nicht, dass wir im Saarland Impfdosen verfallen lassen, während in vielen anderen Ländern Menschen vergeblich auf eine Impfung warten müssen“, teilte Kira Braun, die Landesvorsitzende der Jusos, mit. Es müsse nun aufgeklärt werden, warum die Dosen nicht rechtzeitig an den Bund oder in andere Länder versandt wurden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssten eine einfache und unbürokratische Weiterleitung des Impfstoffes gewährleisten, damit so viele Menschen wie möglich geimpft werden könnten.