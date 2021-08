Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Leichte Entspannung im Saarland – Bundesweit steigt Inzidenz weiter

Saarbrücken/Berlin Zum Wochenende hat das Robert-Koch-Institut (RKI) eine ganz leichte Entspannung bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Sieben-Tage-Vergleich für das gesamte Saarland gemeldet. Im Tagesvergleich jedoch ging sie bei der Hälfte der Landkreise nach oben.

Für den heutigen Samstag (28. August) meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) 126 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 44 133 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 76,4. Am Freitag hatte sie bei 77,1 gelegen, am Donnerstag noch bei 81,5. Damit sank die Zahl derer, die sich – bezogen auf 100 000 Einwohner – binnen sieben Tage mit dem Virus infiziert hatten, den zweiten Tag hintereinander.

Die Zahl der in Verbindung mit der Krankheit Gestorbenen bleibt unverändert bei 1031.

Der Regionalverband Saarbrücken weist mit 94,4 weiterhin die höchste Inzidenz aller Landkreise auf. Sie stieg leicht (Vortag: 93,4) Am niedrigsten ist sie in Merzig-Wadern mit 43,5. Auch hier kletterte der Wert im Vergleich zum Vortag (42,5).

Inzidenz in Deutschland steigt weiterhin

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut angestiegen. Nach Angaben des RKI lag sie bei 72,1 – am Vortag hatte der Wert 70,3 betragen, vor einer Woche 51,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10 303 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.42 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 8092 Ansteckungen gelegen.