Neujahrsansprache des Saar-Ministerpräsidenten : Tobias Hans dankt Saarländern – und will aggressiven Corona-Gegnern „klare Grenzen setzen“

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) lobt in seiner Neujahrsansprache das Verantwortungsbewusstsein der Saarländer in der Corona-Krise. Er kündigt jedoch auch „klare Grenzen“ gegenüber denjenigen an, die beispielsweise Ärzte oder Politiker bedrohen.

Traditionsgemäß geht der saarländische Regierungschef in seiner Neujahrsansprache auf die Herausforderungen für das Land im kommenden Jahr ein. Wir drucken die Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU), die an Silvester im SR (19.55 Uhr) ausgestrahlt wird:

„Liebe Saarländerinnen und Saarländer, sehr herzlich grüße ich sie alle am Silvesterabend. Gemeinsam blicken wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ein Jahr, in dem Licht- und Schattenseiten eng beieinander lagen. Wir alle sahen die verheerende Flut im Ahrtal, die binnen weniger Stunden Tod und Zerstörung brachte und eine ganze Landschaft verwüstete. Eine Katastrophe, die uns alle fassungslos erschaudern ließ.

Wir sahen aber auch die Welle der Hilfsbereitschaft. 3000 Hilfskräfte haben sich aus dem Saarland aufgemacht und vor Ort angepackt, wo es ging und wo es nottat. Für diesen selbstlosen Einsatz kann man nicht dankbar genug sein.

Licht und Schatten sehen wir auch bei der Corona-Pandemie. Viele Menschen im Land sind der Belastungen überdrüssig. Wir alle sehnen uns unser normales Leben zurück. Und wir lassen nichts unversucht, um diesem Ziel näher zu kommen. Wir sehen aber auch: Wir lernen immer mehr, mit der Pandemie umzugehen. Weniger Einschränkungen als in den Wellen zuvor, weniger schwere Krankheitsverläufe, weniger Tote – und all das bei sehr viel aggressiveren Virus-Varianten: Für mich sind das unbestreitbare Fortschritte.

Das verdanken wir dem Personal in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, in den Gesundheitsämtern; ebenso vielen Ehrenamtlichen, die sich in welcher Weise auch immer für andere einsetzen; nicht zuletzt auch den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die in vielfältiger Weise Hilfestellung leisten. Und den Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis, die uns permanent beraten.

Das verdanken wir vor allem aber der überdurchschnittlichen Impfbereitschaft. Fast die Hälfte aller Saarländerinnen und Saarländern haben bereits ihre Auffrischungsimpfung empfangen. Das ist ein bundesweiter Rekordwert, für den ich wirklich sehr dankbar bin.

Für uns galt während der gesamten Pandemie: So viele Einschränkungen wie nötig, so viel Freiheit wie möglich. Stets haben wir versucht, die Grundrechte möglichst wenig einzuschränken und immer das mildeste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie anzuwenden. Von daher habe ich auch kein Verständnis für die wachsende Aggression bei den Gegnern der Maßnahmen, wie sie schließlich weltweit ergriffen werden. Kritik und Opposition sind unverzichtbar in einer Demokratie. Was wir aber nicht dulden, das sind Drohungen gegenüber Ärzten, Hilfskräften, Politikern und Journalisten. Hier muss und hier wird der Staat klare Grenzen setzen. Dies betrifft eine kleine Minderheit. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in unserem Land zeigt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und der Zusammenhalt während der Pandemie ist geradezu bewundernswert. Dafür danke ich den Saarländerinnen und Saarländern von Herzen.

Das Jahr 2021 hat gezeigt, zu welchen Leistungen wir im Stande sind. Das macht uns Mut für die Zukunft. Denn auch jenseits von Corona stellen wir in einem Jahrzehnt der Erneuerung die Weichen für eine gute Zukunft unseres Landes. Unsere Automobilindustrie ist auf dem Weg zur Mobilität von morgen, unsere Stahlindustrie auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit. Wir entwickeln unsere Forschungslandschaft weiter für neue Wertschöpfung und neue Arbeitsplätze. Wir fördern Innovationen auf vielen Ebenen. Wir digitalisieren unsere Verwaltungen und gestalten sie damit bürgerfreundlicher. Wir bauen die Breitband-Infrastruktur aus mit dem Ziel flächendeckender Gigabitanschlüsse und vieles mehr. All das, damit das Saarland auch in Zukunft ein guter Ort zum Leben und zum Arbeiten bleibt.

Dies gilt ausdrücklich auch für diejenigen, die im rasanten Tempo nicht mithalten können. Beschäftigten bieten wir umfangreiche Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen an, damit sie neuen beruflichen Anforderungen immer wieder gerecht werden können. Pflegebedürftige und alte Menschen lassen wir nicht allein. Nach einer Untersuchung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft haben Rentnerinnen und Renter im Saarland bundesweit die besten Lebensbedingungen. Wir senken die Kita-Beiträge, um junge Familien zu entlasten. Und wir setzen vor allem auf gute Bildung. Der letzte Bildungsmonitor hat uns spürbare Fortschritte bescheinigt in unserem Bildungssystem. Dies, um jetzt nur wenige Beispiele zu nennen.

Liebe Saarländerinnen und Saarländer, in diesem Moment blickt unser Astronaut Mattias Maurer von der Raumstation ISS auf unsere Erde herab. Das Un­ter­neh­mer-Por­tal „Die Deut­sche Wirt­schaft“ hat ihn zum „In­no­va­tor des Jah­res 2021“ ge­kürt. Er stehe bei­spiel­haft für Pio­nier­geist und den Mut, Gren­zen zu über­win­den. Und er repräsentiere den Forschungs- und Technologiestandort Deutschland. Ich erlaube mir zu ergänzen: Er repräsentiert auch das Saarland und die Leistungsstärke, die in diesem Land steckt. Lassen Sie uns diese Stärke gemeinsam ausschöpfen, dann wird unsere Zukunft eine gute sein.