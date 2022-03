Trotz Corona-Lockerungen : SPD-Fraktion fordert Verlängerung von 3G und Maskenpflicht im Saarland

Saarbrücken „3G werden wir noch lange brauchen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon und fordert eine Verlängerung der Maskenpflicht.

Auch ein zu frühes Ende der Maskenpflicht sieht die SPD-Fraktion kritisch, „die nächsten zwei, drei Wochen“ müsse man „in jedem Fall“ noch Masken tragen wie zurzeit. Zudem müsse man sehr genau im Auge behalten, wie sich die kommenden Lockerungen auf die Situation in den Kliniken auswirken. „Vorsicht ist angesagt.“ Im Saarland sind die Inzidenz-Zahlen weiter gestiegen: auf 1925,9 nach 1866,9 am Vortag.

Bei den künftigen Coronamaßnahmen hat das Bundesgesundheitsministerium auf die Hoheit der Länder hingewiesen. Der Ministerrat im Saarland will sich am Dienstag, auch mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag, mit der Corona-Rechtsverordnung befassen. Das teilte der saarländische Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) auf Nachfrage am Montagabend mit.