Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland steigt: Ein Landkreis liegt über 100 – Zahlen für Gesamtdeutschland fragwürdig

Saarbrücken/Berlin Auch am Donnerstagmorgen meldet das RKI anhaltend steigende Zahlen bei den Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Ein Landkreis hat nun die 100er-Grenze deutlich überschritten. Doch an der für ganz Deutschland gemeldeten Inzidenz kann etwas nicht stimmen.

Für den heutigen Donnerstag (26. August) meldet das RKI (Roland-Koch-Institut) 166 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 43 871 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 81,5. Am Mittwoch hatte sie noch bei 71,4 gelegen. Es gab keine neuen Todesfälle. Laut RKI sind insgesamt 1031 Menschen im Saarland an oder mit Corona verstorben. Der Stadtverband Saarbrücken hat die 100er-Marke deutlich überschritten und weist mit 113,5 die höchste Inzidenz im Saarland auf. Der Landkreis St. Wendel weist mit 34,5 die niedrigste Inzidenz im Saarland auf. Der Wert nahm im Vergleich zum Vortag sogar ab.

Nach rückläufiger Quote in den Vorwochen : Jetzt wieder mehr Corona-Impfungen im Saarland – vor allem in einer Altersgruppe

Zahlen für Deutschland steigen – Gesamtinzidenz sinkt?

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstagmorgen haben die Gesundheitsämter in Deutschland 12 626 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In fast allen Bundesländern ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Doch in der Gesamtüberblick für Deutschland zeigt das RKI-Dashboard einen Wert von 33,0 – einen enormen und unwahrscheinlichen Rückgang im Vergleich zu 61,3 am Vortag.