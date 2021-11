Corona-News im Live-Ticker : Corona-Gipfel am Donnerstag soll neue Beschlüsse verhängen – um diese strengen Maßnahmen geht es

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Dienstag an der Ministerpräsidentenkonferenz teil. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Liveblog Saarbrücken Am Donnerstag um 11 Uhr sollen auf einem weiteren Corona-Gipfel neue Beschlüsse verhängt werden. Das kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an. Erste Maßnahmen wurden aber schon jetzt bekannt. Alle Infos im Live-Ticker.

Noch in dieser Woche sollen auf einem weiteren Corona-Gipfel neue Beschlüsse verhängt werden. Schon heute sickerten die ersten Infos zu den strengeren Maßnahmen durch. Dazu gehören laut einem Bericht von Bild:

Angesichts der dramatischen Corona-Lage soll der Bundestag möglicherweise über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. Der voraussichtliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich in einer Bund-Länder-Schaltkonferenz am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für eine entsprechende Abstimmung im Parlament ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin aus. Die von Union und Grünen geführten Länder forderten den Bund dort auf, die „Vorbereitungsarbeiten zur Einführung einer allgemeinen Impflicht zügig einzuleiten“. Die Impfpflicht könnte ab Anfang Februar greifen, wie aus von der SPD-Seite vorgelegten Vorschlägen hervorgeht, die der dpa vorliegen. Beschlüsse sollte es aber am Dienstag noch nicht geben.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag, 30. November, 268 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 208 gewesen. 60 958 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren zudem einen weiteren Todesfälle. Damit starben 1112 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz liegt saarlandweit bei 441,4 und damit unwesentlich niedriger als am Vortag. Da hatte der Wert 441,6 betragen. Damit verharrt die Zunahme der Neuansteckungen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner auf Rekordniveau. Der Landkreis Saarlouis bleibt bei der Inzidenz die Region im Land mit dem höchsten Wert. Er liegt bei 495,5 sank damit allerdings unter den 500er-Schwellenwert. Er verzeichnet nun mehrere Tage in Folge einen Rückgang. Am Montag war in der Statistik noch 503,3 angegeben worden. Sinkende Tendenz melden auch der Saarpfalz-Kreis, der Regionalverband Saarbrücken sowie das St. Wendeler Land. Letztgenannter bleibt nach wie vor die Region mit der geringsten Inzidenz im Land. Die Landkreise Neunkirchen und Wadern verzeichnen steigende Angaben. Alle Zahlen gibt’s auch in der Tabelle.

