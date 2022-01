RKI zur Pandemie : Omikron lässt Corona-Ansteckungzahlen drastisch steigen – Im Saarland springt Inzidenz in einem Landkreis über 500er-Marke

Omikron lässt Corona-Ansteckungzahlen drastisch steigen – Im Saarland springt Inzidenz in einem Landkreis über 500er-Marke

Saarbrücken/Berlin Nach einem massiven Corona-Ausbruch in Kneipen des St. Wendeler Landes sind die Infektionszahlen binnen einer Woche stark gestiegen. Das meldet das Robert-Koch-Institut. Das Saarland liegt insgesamt aber immer noch unter dem Bundesdurchschnitt. Hier die Zahlen im Detail.

Das RKI meldet am Donnerstag, 6. Januar, zudem einen weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland steigt damit auf 1257.

Massenausbruch in Kneipen: Gesundheitsamt St. Wendel meldet explosionsartigen Sprung bei Omikron-Infektionen

Sprunghafter Anstieg der Omikron-Fälle in Saarlouis: Zahl hat sich innerhalb eines Tages vervierfacht

Den niedrigsten Wert verzeichnet aktuell der Landkreis Saarlouis mit einer Inzidenz von 218,3. Alle Zahlen im Detail stehen auch in der Tabelle.

Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit 285,9 an. Am Vortag hatte sie bei 258,6 gelegen, vor einer Woche bei 207,4.