Corona-News im Live-Ticker : Wirtschaftsministerin Rehlinger fordert Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen

Liveblog Saarbrücken Deutschland ist mitten in der vierten Corona-Welle. Deshalb fordert Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger jetzt eine Verlängerung der Wirtschaftshilfen des Bundes: „Auch ohne Lockdown gibt es Betriebe und Branchen, die weiter Unterstützung brauchen werden. Darüber braucht es so schnell wie möglich Klarheit.“ Alle Corona-News im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch 642 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Am Vortag waren es noch 126. 53 671 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten keine weiteren Todesfälle. 1088 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Montag mit 227,6 bemessen. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 196,4 gelegen. Am niedrigsten liegt die Inzidenz weiter im Kreis Neunkirchen mit 179,3. Am höchsten liegt sie weiterhin im Kreis Saarlouis mit 326,7 sowie im Landkreis Merzig-Wadern mit 225,2.