Kommentar zur Corona-Politik : Die derzeitige Quarantäne ist eine Regelung ohne jedes Augenmaß

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Meinung Saarbrücken Menschen, die derzeit wegen Corona in Quarantäne müssen und in den manchmal sehr engen eigenen vier Wänden bei der Hitze ausharren, sind nicht zu beneiden. Nach mehr als zwei Jahren Pandemie wünscht sich SZ-Chefkorrespondent Daniel Kirch mehr Augenmaß in der Corona-Politik.