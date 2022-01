Keine Einlasskontrollen mehr : OVG kippt 2G-Regel für Einzelhandel im Saarland - Tobias Hans äußert sich (Update)

Die 2G-Regel für den Einzelhandel im Saarland ist gekippt. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat einem Eilantrag mehrerer saarländischer Elektronik-Fachmärkte stattgegeben. Ab wann die Entscheidung gilt und was sie für das Einkaufen in Geschäften bedeutet.

Die Entscheidung bedeutet, dass im Saarland bis auf Weiteres die 2G-Regelung im Einzelhandel generell nicht mehr anzuwenden ist, wie das OVG mitteilte. Damit entfallen alle Kontrollen an den Eingängen. Es gelten dieselben Regeln wie beispielsweise bei Supermärkten, in denen lediglich Maske getragen werden muss.

Saar-Verband: „Logisch und konsequent“

Der Handelsverband Saarland rechnet nun nicht mehr mit neuen Zugangsregeln für die Geschäfte im Saarland durch die Landesregierung. „Die Hürden dafür sind hoch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Fabian Schulz, am Freitag der Saarbrücker Zeitung. Schulz begrüßte das OVG-Urteil. Er bezeichnete es als „logisch und konsequent“. Und man sei „froh über alles, was hilft, aus der Talsohle des Einzelhandels rauszukommen“. Die Kontrollen an den Geschäften seien mit hohem Personalaufwand verbunden gewesen. Nun seien auch kürzlich vorgestellte Pläne für Bändchen-Lösungen, bei denen eine Kontrolle für Einkäufe in mehreren Geschäften reiche, im Saarland hinfällig.