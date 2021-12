Corona-News im Live-Ticker : Böllerverbot, Impfstatus, 2G: Bund und Länder stellen die neuen Corona-Regeln vor

Liveblog Saarbrücken Bund und Länder beraten über ein neues Corona-Maßnahmenpaket. Angela Merkel und Olaf Scholz haben diese vorgestellt. Alle Infos im Live-Ticker.

Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen haben heute in einer Schaltkonferenz mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein neues Corona-Maßnahmenpaket beschlossen. So wird der Status der vollständigen Impfung nach einigen Monaten auslaufen, sagte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch soll es bundesweite Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Im Einzelhandel soll wie im Saarland auch bundesweit die 2G-Regelung gelten.

Beschlussvorlage von Bund und Ländern : Was beim Corona-Gipfel beschlossen werden soll – und was das fürs Saarland bedeutet

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 2. Dezember, 902 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet, ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum Vortag, als die Statistik noch 681 ausgewiesen hatte. Am Dienstag waren es 268 gewesen. 62 542 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrierten zudem einen weiteren Todesfall. Damit starben 1116 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz liegt saarlandweit bei 412,6. Nach zwei Tagen in Folge, an denen der Wert gesunken war, verzeichnet das RKI damit nun wieder einen Anstieg, wenn auch nur einen marginalen. Am Mittwoch hatte er 412,3 betragen, am Dienstag 441,4.