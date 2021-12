Corona-News im Live-Ticker : Bund und Länder beraten ab 11 Uhr über strengere Corona-Regeln

Liveblog Saarbrücken Bund und Länder haben einen umfangreichen Instrumentenkasten, um das Coronavirus einzubremsen. Heute wollen sie beschließen, welche Werkzeuge in diesem Winter tatsächlich zum Einsatz kommen. Alle Infos im Live-Ticker.

Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen beraten heute ab 11 Uhr in einer Schaltkonferenz mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) über ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Vor den Bund-Länder-Beratungen über schärfere Maßnahmen in der Corona-Pandemie haben mehrere Ministerpräsidenten ein energisches und einheitliches Vorgehen angemahnt und konsequente Entscheidungen im Kampf gegen die dramatisch hohen Corona-Zahlen verlangt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag, 2. Dezember, 902 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet, ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum Vortag, als die Statistik noch 681 ausgewiesen hatte. Am Dienstag waren es 268 gewesen. 62 542 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrierten zudem einen weiteren Todesfall. Damit starben 1116 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Die Inzidenz liegt saarlandweit bei 412,6. Nach zwei Tagen in Folge, an denen der Wert gesunken war, verzeichnet das RKI damit nun wieder einen Anstieg, wenn auch nur einen marginalen. Am Mittwoch hatte er 412,3 betragen, am Dienstag 441,4.