Corona-News im Live-Ticker : Ministerpräsidenten beraten morgen mit Merkel und Scholz über Corona-Krise

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am Dienstag an der Ministerpräsidentenkonferenz teil. Foto: dpa/Steffen Kugler

Liveblog Saarbrücken Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen an diesem Dienstag mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise beraten. Alle Infos im Live-Ticker.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wollen an diesem Dienstag mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem wohl künftigen Kanzler Olaf Scholz (SPD) über die Corona-Krise beraten. Bei der für 13 Uhr angesetzten telefonischen Abstimmung solle die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Bundesnotbremse besprochen werden.

Bund will Bestellmengen bei Biontech deckeln – Saarland findet das „fatal“

Impfung gegen Corona : Bund will Bestellmengen bei Biontech deckeln – Saarland findet das „fatal“

Mittlerweile sind in etlichen Ländern - darunter auch Deutschland und Großbritannien - Fälle der sich ausbreitenden Omikron-Variante aufgetaucht. Mehrere Länder haben bereits wieder schärfere Reisebeschränkungen eingeführt.

Mehrheit im Saarland will härteren Kurs gegen Corona – und Impfpflicht

Saarland-Trend-Umfrage : Mehrheit im Saarland will härteren Kurs gegen Corona – und Impfpflicht

Großbritannien hat deshalb ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Die Fachminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen werden am Montag die aktuellen Entwicklungen diskutieren, wie die britische Regierung am Sonntagabend mitteilte. Großbritannien hat noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der G7-Staaten inne. Neben Deutschland und Frankreich gehören auch Italien, die USA, Kanada und Japan zu dem Bündnis.

Impfkampagne: Ministerpräsident Tobias Hans will Kommunen mit an Bord nehmen

Saarland Spitzenreiter beim Boostern : Impfkampagne: Ministerpräsident Tobias Hans will Kommunen mit an Bord nehmen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Variante als „besorgniserregend“ eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht allerdings noch nicht fest.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag, 29. November, 208 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 611 gewesen. 60 690 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren keine weiteren Todesfälle. Damit bleibt es bei 1111 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19 starben.