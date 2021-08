Zur aktuellen Corona-Lage : Leichter Rückgang bei der Infektionszahlen im Saarland

Saarbrücken/Berlin Seit langer Zeit stieg im Saarland die Zahl derer, die sich binnen einer Woche mit dem Corona-Virus ansteckten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist diese Inzidenz jetzt zum ersten Mal wieder leicht gesunken. Ein Landkreis indes verzeichnet einen heftigen Sprung nach oben.

Corona-Inzidenz liegt bei 42,6

Für das gesamte Saarland meldet das RKI am Morgen eine Inzidenz von 42,6, was seit langer Zeit einen Rückgang bedeutet – am Vortag hatte sie bei 43,6 gelegen. Weiterhin weist der Landkreis Saarlouis mit 52 die höchste Inzidenz im Saarland auf, aber auch hier sank der Wert. Er lag am Vortag noch bei 56,1. Ihm folgt der Regionalverband Saarbrücken, wo die Inzidenz bei 47,2 liegt. Auch hier sank die Zahl derer, die sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Das RKI gab diesen am Mittwoch noch mit 49,3 an.