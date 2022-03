Ende der Corona-Regeln : Ab Montag fällt die Maskenpflicht an Schulen im Saarland

Saarbrücken Am Sonntag fallen im Saarland fast alle Corona-Regeln. In den Schulen aber gibt es bis auf die Maskenpflicht noch Einschränkungen.

So müssen ab Montag Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte keine Masken mehr tragen. Das teilte das Bildungsministerium mit. „Das freiwillige Tragen von Masken bleibt darüber hinaus selbstverständlich jederzeit möglich.“ Ansonsten ändert sich, anders wie in vielen anderen Bereichen, in den Bildungseinrichtungen zunächst aber nichts.

Um am Präsenzunterricht teilzunehmen, müssen sich die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte weiterhin drei Mal pro Woche testen. Auch die Regelungen der saarländischen Absonderungsverordnung gelten weiter. Fällt bei den schulischen Testungen ein Corona-Test positiv aus, muss die betroffene Person umgehend in Quarantäne. Weiterhin aber nicht der Rest der Klasse, der Lern- oder Betreuungsgruppe. Sie muss lediglich sofort nach dem positiven Test auch im Freien Maske tragen und ab dem folgenden Tag an acht aufeinanderfolgenden Schultagen Antigentests durchführen. Sofern sich der positive Schnelltest im PCR-Test oder Schnelltest im Testzentrum nicht bestätigt, kann die entsprechende Person wieder in die Schule zurückkehren und für alle enden die Maskentragepflicht im Freien sowie die täglichen Testungen.