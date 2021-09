Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland so hoch wie seit Mai nicht mehr - zwei Landkreise über 100

Saarbrücken/Berlin Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag 152 Neuinfektionen im Saarland gemeldet. In einem Kreis steigt die Inzidenz sogar über 120.

Für den heutigen Freitag meldet das RKI 152 neue Corona-Fälle für das Saarland innerhalb von 24 Stunden und damit 44 908 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Am Vortag hatte das RKI 182 Fälle gemeldet, am Montag zu Beginn der Woche waren es noch lediglich 24 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 92,3.

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist seit Donnerstag Saarlouis. Dort steigt der Sieben-Tage-Wert auf 120,8 an. Auch im Regionalverband steigt die Inzidenz wieder über die 100er-Schwelle an. Der Landkreis Neunkirchen hat weiterhin den niedrigsten Wert mit 47,3.

Die aktuellen Zahlen für Deutschland

Deutschlandweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut angestiegen. Nach Angaben des RKI vom Freitagmorgen lag sie bei 80,2 - am Vortag hatte der Wert bei 76,9 gelegen, vor einer Woche bei 70,3. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 14 251 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.10 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12 029 Ansteckungen gelegen.

Die Hospitalisierungs-Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Aufnahmen von Covid-19-Patienten in stationäre Behandlung je 100 000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet wurden. Am Donnerstag gab das RKI den Wert im Lagebericht mit 1,74 an (Vortag 1,81). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.