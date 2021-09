Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Gegen den Bundestrend – Saarland verbessert sich weiter bei Corona-Inzidenz

Sonderimpftermine und eine Werbeaktion sollen ab heute dazu beitragen, die Quote der Geimpften in Deutschland zu erhöhen. Foto: dpa/Malte Krudewig

Saarbrücken/Berlin Gute Nachricht zum Wochenstart vom Robert-Koch-Institut: Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus sinkt weiter. Dabei steht das Saarland im Bundesvergleich immer besser da.

19 130 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Saarland registriert. Diese Angabe machen die Experten am frühen Montag (13. September). Am Sonntag hatten die Experten noch 130 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden registriert. Seit dem Pandemie-Beginn sind 45 990 Fälle zusammengekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 72,3. Am Sonntag betrug sie noch 77,2, am Samstag 81,8. Damit sinkt sie mehrere Tage infolge.

Das RKI meldet keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland bleibt damit bei 1040.

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 26 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwölf von ihnen mussten beatmet werden. Bei den Angaben handelt es sich um die Liste vom Sonntag. Eine aktualisierte lag am Montagmorgen noch nicht vor.

Der Landkreis Saarlouis bleibt an der Spitze der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet. Zurzeit beträgt der Wert 93,9. Am Vortag war er noch 100,7. Damit sank er deutlich unter die 100er-Schwelle. So sind jetzt alle Landkreise im Saarland darunter. Gefolgt wird der Kreis Saarlouis vom Stadtverband Saarbrücken (84,6). Der Landkreis Merzig-Wadern hat mit 31,9 die niedrigste Inzidenz.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut RKI auf 81,9 gestiegen. Am Vortag hatte der Wert bei 80,2 gelegen, vor einer Woche bei 84,3. Der neue Wert ist womöglich nicht genau. Das RKI-Dashboard wies am Sonntag für Baden-Württemberg nur einen neu hinzugekommenen Fall aus. In den Tagen zuvor waren es jeweils deutlich über 1000.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 5511 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4749 Ansteckungen gelegen. Außerdem kamen zwölf neue Todesfälle hinzu. Vor einer Woche waren es acht Todesfälle gewesen.