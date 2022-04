Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland: Neuinfektionen gehen leicht zurück – aber wieder steigende Zahl bei Todesfällen

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus ist im Saarland, aber auch in Deutschland gesunken. Das meldet das Robert-Koch-Institut am frühen Mittwochmorgen. Nur ein Landkreis schert aus.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch, 13. April, im Saarland 2127 Corona-Neuinfektionen. Am Vortag waren es lediglich 2127. Die Inzidenz liegt bei 1581,6 (Vortag: 1596,3). Außerdem gibt es 14 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus. 1585 Menschen starben an oder mit dem Virus seit Pandemie-Beginn. Insgesamt gab es bisher 276 965 bestätigte Corona-Fälle.