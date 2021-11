Corona-News im Live-Ticker : Omikron: Großbritannien beruft kurzfristig G7-Treffen der Gesundheitsminister ein

Liveblog Saarbrücken Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus hat Großbritannien ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Alle Infos im Live-Ticker.

Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus hat Großbritannien ein außerplanmäßiges Treffen der G7-Gesundheitsminister einberufen. Die Fachminister der führenden westlichen Wirtschaftsnationen werden am Montag die aktuellen Entwicklungen diskutieren, wie die britische Regierung am Sonntagabend mitteilte. Großbritannien hat noch bis Ende des Jahres den Vorsitz der G7-Staaten inne. Neben Deutschland und Frankreich gehören auch Italien, die USA, Kanada und Japan zu dem Bündnis.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Sonntag, 28. November, 611 Neuinfektionen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 625 gewesen. 60 482 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren keine weiteren Todesfälle. Am Tag zuvor waren es fünf gewesen. Damit bleibt es bei 1111 Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19 starben.