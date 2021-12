Corona-News im Live-Ticker : Max Ophüls Preis kann nur in hybrider Form stattfinden – wegen Corona

Liveblog Saarbrücken Schlechte Nachrichten für Film-Fans im Saarland. Wegen der Corona-Pandemie gibt es beim 43. Max Ophüls Preis zahlreiche Einschränkungen. Was leider auch 2022 wieder anders ist als sonst. Alle Infos im Live-Ticker.

Wegen der Corona-Pandemie wird das 43. Filmfestival Max Ophüls Preis mit weniger Publikum und Filmgästen als geplant und in einer hybriden Form stattfinden. Das teilten Festivalleiterin Svenja Böttger und der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten am Mittwoch mit. Die Dauer des Festivals wird von acht auf elf Tage verlängert - und zwar vom 16. bis 26. Januar 2022. Die Filme sollen zeitgleich in mehreren Kinos laufen, um Gedränge zu verhindern. In den Kinos werden die Plätze limitiert und es werden 2G-plus-Regeln gelten, also ein Zugang nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test. Ergänzend können die Filme über eine Streaming-Plattform gesehen werden.

Am Vortag waren es 268 gewesen. 61 639 Infektionen gab es damit hierzulande seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsämter registrieren zudem drei weitere Todesfälle. Damit starben 1115 Menschen seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid-19.

Impfkampagne: Ministerpräsident Tobias Hans will Kommunen mit an Bord nehmen

Die Inzidenz liegt saarlandweit bei 412,3 und damit den zweiten Tag in Folge niedriger als am Vortag. Am Dienstag hatte der Wert 441,4 betragen. Der Landkreis Saarlouis bleibt zwar bei der Inzidenz die Region mit dem höchsten Wert. Er liegt bei 474,4, sank allerdings erheblich. Am Dienstag war in der Statistik noch 495,5 angegeben worden. Sinkende Tendenz melden alle Landkreise. Die niedrigste Ansteckungsrate binnen sieben Tage auf 100 000 Einwohner hochgerechnet hält weiterhin das St. Wendeler Land mit 262,6. Alle Zahlen gibt’s auch in der Tabelle.