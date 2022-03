Aktuelle Zahlen des RKI : RKI registriert 3754 Corona-Neuinfektionen im Saarland – drei weitere Todesfälle

Saarbrücken/Berlin Im Saarland bleibt die Zahl der Neuinfektionen weiter hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Samstagmorgen bei 2276,5.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 3754 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 2276,5. Die Inzidenz lag am Freitag bei 2233. Das Saarland hat damit weiter eine der höchsten Inzidenzen aller Bundesländer.

Das RKI meldet am Samstag zudem drei weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. 1502 Menschen starben an oder mit dem Virus seit Pandemie-Beginn im Saarland. Insgesamt gab es bisher 231 736 bestätigte Corona-Fälle im Saarland.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Saarland: Maskenpflicht ist gelockert

Die Gesetzespläne des Bundes sehen seit dem 20. März nur geringfügige Corona-Beschränkungen vor. Das Saarland will aber noch eine im Bundesgesetz vorgesehene Übergangsfrist nutzen und gegenwärtig geltende Corona-Schutzregeln bis zum 2. April verlängern. Trotzdem fielen am Sonntag sämtliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und die Kapazitätsobergrenzen für Veranstaltungen weg. Das gilt etwa für Fußballstadien, in denen nun wieder alle Plätze besetzt werden dürfen.

Der Ministerrat ging aber noch etwas darüber hinaus. Er kippte die Maskenpflicht in Bereichen, in denen 3G konsequent angewendet wird, bereits jetzt. Damit ist etwa in Restaurants beim Gang zum Platz keine Maske mehr nötig. Ansonsten bleibt es bis zum 2. April bei den bestehenden Zugangsregeln nach 2G und 3G.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz ist der Landkreis St. Wendel mit 2898,5. Auch Saarlouis und Merzig-Wadern weisen weiterhin Inzidenzen über 2500 auf. Alle Werte im Überblick finden Sie in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen mit Sars-CoV-2 hat die 20-Millionen-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Gesamtzahl am Samstagmorgen mit 20 145 054 an. Der tatsächliche Wert dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erfasst werden. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1758,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1756,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1735,0 (Vormonat: 1253,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252 026 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.12 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 260 239 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 7,39 an (Donnerstag: 7,28). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.