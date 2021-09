Neue Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Corona-Neuinfektionen im Saarland: Ein weiterer Todesfall trotz sinkendem Inzidenzwert

Saarbrücken/Berlin Alle Landkreise im Saarland sind deutlich unter der 100er-Inzidenz. Dennoch gibt es ein weiteres Todesopfer.

25 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Saarland innerhalb eines Tages registriert. Diese Angabe machen die Experten am frühen Dienstagmorgen, den 28. September. Seit Pandemie-Beginn sind 47 204 Fälle zusammengekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 58,0 und ist damit zum Vortag (57,8) leicht gestiegen. Das RKI meldet keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Coronavirus-Infektion. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Saarland liegt bei 1049.

Zahlen für Deutschland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist leicht gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 60,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 61,7 gelegen, vor einer Woche bei 68,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4171 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.23 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4664 Ansteckungen gelegen.