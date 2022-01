Neue Verordnung im Saarland : Quarantäne, Gastronomie, Einzelhandel – diese Corona-Regeln gelten im Saarland

Ab dem heutigen Freitag, 14. Januar, gilt auch in der Außengastronomie die strengere Kontrollregel, die bislang nur innen galt. Foto: dpa/Marcus Brandt

Update Saarbrücken Die Corona-Verordnung im Saarland ist an die Omikron-Entwicklung mit rasch steigender Inzidenz angepasst. Hier die neuesten Änderungen im Überblick, die bereits seit dem heutigen Freitag, 14. Januar, inkrafttreten.

Aufgrund der sich verbreitenden Omikron-Variante hat die saarländische Landesregierung die Corona-Verordnung erneut angepasst. Die Änderungen treten am heutigen Freitag in Kraft. Die größte Veränderung betrifft die Gastronomie.

Seit dem 14. Januar soll auch im Außenbereichen der Gastronomie im Saarland die 2Gplus-Regel (geimpft/genesen plus geboostert oder tagesaktuelles negatives Testergebnis) gelten.

Damit dürfen Geimpfte und Genesene auch in den Außenbereich von Restaurants nur noch mit Negativ-Test. Geboosterte brauchen diesen nicht. Bei ihren Beratungen vergangene Woche hatten sich Bund und Länder auf eine 2G-plus-Regelung beim Gastronomie-Besuch verständigt. Im Saarland hatte 2G-plus in der Gastronomie bisher schon gegolten, allerdings nur im Innenbereich.

Hans sieht Saarland auf Omikron vorbereitet

Ministerpräsident Tobas Hans sieht das Saarland gut für die hochinfektiöse Corona-Variante Omikron gerüstet. „Ich hoffe, dass wir besser durch die Omikron-Welle durchkommen als andere“, sagte der CDU-Politiker am Freitag (7. Januar) im Anschluss an die Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler (MPK). Hans begrüßte in diesem Zusammenhang die Quarantäne-Regeln, auf die sich Bund und Länder am Freitag geeinigt haben. Danach müssen künftig Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr zu Hause bleiben, wenn sie eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Zudem wird die Isolation von Infizierten auf zehn Tage reduziert.

Die saarländische Landesregierung hatte die Corona-Rechtsverordnung Ende 2021 mit einer Änderung bei Mischsortiment-Läden verlängert. Hintergrund ist eine erfolgreiche Klage von Woolworth vor dem Oberverwaltungsgericht.

So soll die 2G-Regel künftig nicht mehr für Läden gelten, deren Sortiment aus Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs besteht oder diese Waren 85 Prozent des Umsatzes ausmachen. Die Neue Corona-Verordnung tritt am 31. Dezember in Kraft und soll bis zum 13. Januar gelten.

2G im Saarland: Diese Läden sind davon ausgenommen

Zur Deckung des täglichen Bedarfs zählen laut Ministerium:

der Lebensmitteleinzelhandel, einschließlich Wochenmärkten, des Getränkehandels, Direktvermarktern, Metzgereien, Bäckereien, Konditoreien und Ausgabestellen der Tafel

Haushaltswaren

Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sanitätshäuser

Orthopädieschuhtechniker, Orthopädietechniker, Zahntechniker, Hörgeräteakustiker, Optiker

Babyfachmärkte

Tankstellen

Reise- und Kundenzentren des öffentlichen Personennahverkehrs

der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf

Poststellen, Paketdienste

Banken und Sparkassen

Reinigungen, Waschsalons

Sozialkaufhäuser

Bau- und Raiffeisenmärkte

Blumengeschäfte, Gärtnereien, Gartenmärkte und Baumschulen

Futtermittel und Tierbedarf

In Mischbetrieben, zu denen auch Woolworth gehört, in denen auch Waren verkauft oder Dienstleistungen angeboten werden, die nicht der der Deckung des täglichen Bedarfs zuzurechnen sind, gilt laut Gesundheitsministerium insgesamt keine 2G-Regelungen, wenn: „Das Waren- oder Dienstleistungssortiment insgesamt zu mindestens 85 Prozent aus Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs besteht oder des Umsatzes ausmacht und die sonstigen Angebote demnach von ganz untergeordneter Bedeutung sind.“

Corona-Verordnung im Saarland: Diese neuen Regeln gelten bereits

Erst am 2. Dezember haben Bund und Länder beim Corona-Gipfel neue Maßnahmen gegen die Omikron-Variante beschlossen. Daraufhin hat der saarländische Ministerrat die Corona-Verordnung im Saarland entsprechend angepasst.

Die Änderungen werden, wie bundesweit vereinbart, am 28. Dezember in Kraft treten. Aber die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gelten im Saarland bereits ab dem 23.12.2021.

Das sind die Änderungen im Saarland:

Kontaktbeschränkungen werden ausgeweitet

Ungeimpfte können nur noch mit dem eigenen Haushalt und zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen.

Ab dem 28.12.2021 sind private Zusammenkünfte und Veranstaltungen im eigenen Wohnraum oder Garten auf maximal zehn geimpfte oder genesene Personen beschränkt.

Minderjährige bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden konnten, bleiben von den Beschränkungen ausgenommen.

Weitere Maßnahmen wurden angepasst

Ab dem 28.12.2021 sind neben dem bereits jetzt untersagten Betrieb von Clubs und Diskotheken auch vergleichbare Tanzveranstaltungen untersagt. Darüber hinaus sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 gleichzeitig anwesenden Besuchern untersagt.

Das gilt künftig in Hochschulen

Das 2G-Optionsmodell für Präsenzveranstaltungen an Hochschulen wird ergänzt: Für Studierende, die keinen 2G-Nachweis erbringen, muss die Teilnahme am Lehrbetrieb seitens der Hochschulen in digitaler Form ermöglicht werden.

Ministerpräsident Tobias Hans: „Omikron ändert die Spielregeln in der Pandemiebekämpfung. Wir brauchen jetzt bundesweit einheitliche Regeln und setzen den Bund-Länder-Beschluss deshalb unverzüglich um. Die Botschaft ist klar: Wir müssen dem Virus durch weniger Kontakte, zusätzliche Tests und mehr Impfungen das Futter nehmen.“