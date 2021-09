Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland sinkt deutlich – drei weitere Todesfälle

Saarbrücken/Berlin Beim Infektionsgeschehen in Deutschland gibt es derzeit kaum Dynamik. Hier die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts für das Saarland.

131 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Saarland registriert. Diese Angabe machen die Experten am frühen Donnerstagmorgen (16. September). Seit dem Pandemie-Beginn sind 46 305 Fälle zusammengekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 66,1 und ist damit zum Vortag deutlich gesunken. Am Mittwoch betrug sie noch 73,2.

Saar-Regierung arbeitet an neuem Modell : Inzidenz wird unwichtiger: So wird die Corona-Ampel im Saarland umgebaut

Der Regionalverband Saarbrücken wurde an der Spitze der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet (79,7) und löst damit den Landkreis Saarlouis ab. Zurzeit beträgt der Wert in Saarlouis 76,9. Der Landkreis St. Wendel hat mit 33,5 die niedrigste Inzidenz (siehe Tabelle).

Zahlen für Deutschland

Beim Infektionsgeschehen in Deutschland gibt es derzeit kaum Dynamik. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Donnerstagmorgen bei 76,3. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 77,9 gelegen, vor einer Woche bei 83,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12 925 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.23 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 15 431 Ansteckungen gelegen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 1,88 an (Dienstag: 1,86). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich.