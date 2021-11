Alle News zu Covid-19 : Corona im Saarland: Aktuelle Infos zu Inzidenzen, Zahlen und Regeln hier im Live-Ticker

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze Foto: dpa/Sven Hoppe

Liveblog Saarbrücken So hoch wie jetzt war die Inzidenz im Saarland zuletzt Mitte Januar 2021. Die Intensivstationen sind an der Belastungsgrenze. Um eine Überlastung zu verhindern, könnte schon bald die 2G-Regel in Restaurants und Clubs greifen. Alle Corona-News im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 360 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. Damit steigt die Inzidenz weiter deutlich an – auf 152,1. Außerdem registrierten die Behörden einen weiteren Todesfall. In Neunkirchen liegt die Inzidenz mit 121,2 noch am niedrigsten. Der Kreis Saarlouis kratzt mit 197,7 bereits an der 200er-Marke.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Saarland:

Das Wichtigste in Kürze:

