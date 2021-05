Sinkende Corona-Zahlen : Ab Mittwoch Terminshopping im Regionalverband Saarbrücken möglich

Saarbrücken Im Saarland stehen weitere Lockerungen bevor. Die Geschäfte dürfen bald in allen Kreisen für Kunden mit Termin öffnen. in Merzig-Wadern und St. Wendel könnten sogar noch größere Lockerungen anstehen.

In den fünf übrigen Landkreisen ist Terminshopping ohnehin schon möglich – seit diesem Montag auch im Kreis Neunkirchen, der die Inzidenz von 150 bereits vergangene Woche an fünf Werktagen in Folge unterschritten hat. Somit dürfen Kunden voraussichtlich ab Mittwoch wieder in allen Geschäften im gesamten Saarland einkaufen gehen. In Läden, die keine Waren des täglichen Bedarfs führen, ist dafür allerdings neben einem negativen Testergebnis auch eine vorherige Terminvereinbarung nötig.

Letztere Voraussetzung entfällt erst, wenn ein Kreis an fünf Werktagen in Folge die Inzidenz von 100 unterschreitet. Dann wird auch die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben und die testbasierten Öffnungen des Saarland-Modells treten wieder in Kraft – zum Beispiel darf die Gastronomie im Freien wieder Gäste bewirten. Das könnte schon ab Donnerstag in den Landkreisen Merzig-Wadern (am Montag bei 76,5) und St. Wendel (67,8) erlaubt sein, wenn die Kreise auch am Dienstag unter 100 liegen. Im Kreis Neunkirchen (93,6) kommt die Rückkehr zum Saarland-Modell frühestens am Samstag infrage – im Saarpfalz-Kreis (128,0), im Kreis Saarlouis (122,0) und im Regionalverband nicht vor nächster Woche.