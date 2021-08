Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Wieder dreistellige Zahl an Neuinfektionen im Saarland - Inzidenz bleibt deutlich über Bundesschnitt

Wieder dreistellige Zahl an Neuinfektionen im Saarland - Inzidenz bleibt deutlich über Bundesschnitt

Saarbrücken/Berlin Die Neuinfektionen im Saarland bleiben auch am Freitagmorgen auf hohem Niveau. Zwei Landkreise liegen aktuell nicht weit unter einer Inzidenz von 100.

Für den heutigen Freitag (27. August) meldet das Roland-Koch-Institut (RKI) 136 neue Corona-Fälle für das Saarland und damit 44 007 Fälle insgesamt seit Pandemie-Beginn. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 77,1. Am Donnerstag hatte sie bei 81,5 gelegen, am Dienstag noch bei 66,2. Die Zahl der in Verbindung mit der Krankheit Gestorbenen bleibt unverändert bei 1031.