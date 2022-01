Nach Bund-Länder-Beratungen : Beschließt heute der Ministerrat die FFP2-Maskenpflicht im Saar-Einzelhandel?

Saarbrücken Nachdem die Länderchefs am Montag mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammengekommen sind, steht heute die nächste Sitzung des saarländischen Ministerrates an. Dabei geht es wohl auch darum, welche Regeln gelten, nachdem das Oberverwaltungsgericht die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt hat.

Es sei eingetreten, was vorausgesagt wurde: „Es gibt sehr hohe Infektionszahlen.“ Besonders in den städtischen Ballungsräumen. Das gelte auch für Saarbrücken. Der Expertenrat erwarte, dass die Infektionszahlen noch weiter steigen werden, sagte Hans. Und damit auch die Sorge, dass das Gesundheitssystem überlastet wird.

„Ich möchte also noch keine Entwarnung geben“, betonte Hans. Allerdings komme es auch darauf an, ob die vergleichsweise milden Verläufe dies aufwiegen werden. Die Pandemie werde derzeit von jungen Menschen getrieben, die landeten aber weniger oft in Kliniken. Die „Achillesferse sind weiterhin die Älteren, besonders die Ungeimpften“, erklärte Hans. Dabei stehe das Saarland was die Impfungen angeht besser als der Bundesdurchschnitt da. 88 Prozent der über 60-Jährigen sei bundesweit grundimmunisiert, 72 Prozent hätten eine Booster-Impfung erhalten. Im Saarland seien 92 Prozent der über 60-Jährigen vollständig geimpft, 80 Prozent hätten eine Auffrisch-Impfung bekommen.