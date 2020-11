Gesetzentwurf im Saarland : Landtag berät über Corona-Gesetz und mehr Rechte

Saarbrücken Die Fraktionen im saarländischen Landtag werden an diesem Dienstag in einer Sondersitzung des Plenums einen ersten Entwurf des so genannten „Saarländischen Covid-19-Maßnahmengesetz“ einbringen.

Den haben alle Fraktionen in einer Arbeitsgruppe unter Landtagspräsident Stephan Toascani (CDU) erarbeitet. Das Plenum soll mehr Rechte haben, wenn es darum geht, Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus anzuordnen. Bislang hat die CDU/SPD-geführte Landesregierung die Maßnahmen per Verordnung geregelt. Für die Fraktionen im Landtag ist das unzureichend. Sie wollen Mitsprache bei künftigen Anordnungen und einen klaren Rechtsrahmen für den Eingriff in Grundrechte. Bedeutet, der Landtag kann gegebenenfalls Einwände erheben oder die Entscheidungen der Regierung aufheben.