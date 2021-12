„Es begann immer mit Ausgrenzung“ : Corona-Flugblätter mit NS-Anspielung in St. Ingbert – OB kennt die Urheber

Stolpersteine gibt es bundesweit in vielen Städten.

St. Ingbert An Stolpersteinen in St. Ingbert wurden Flugblätter abgelegt, die Parallelen zwischen der Ausgrenzung der Juden im Dritten Reich und dem Umgang mit Ungeimpften nahelegen sollen. Der OB der Stadt will nun bei der historischen Bildung der Verantwortlichen nachhelfen.