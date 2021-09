Corona-Fälle unter Kinder und Jugendlichen : 1,5 Wochen nach Schulbeginn: So viele Corona-Fälle gibt es an Schulen und Kitas im Regionalverband

Saarbrücken Vor 1,5 Wochen hat die Schule im Saarland wieder begonnen. Unter besonderen Testbedingungen lernen die Kinder und Jugendlichen wieder in den Unterrichtsräumen. Wie viele positive Fälle gab es bereits im Regionalverband?

Unter den Corona-Fällen gibt es drei Fälle an Kitas, 14 an Grundschulen, 15 an Gemeinschaftsschulen, zehn an Gymnasien, zwei an Förderschulen und sechs an beruflichen Schulen.

Davon leben 376 in Saarbrücken, 91 in Völklingen, 48 in Püttlingen, 45 in Riegelsberg, 29 in Heusweiler, 26 in Quierschied, 15 in Sulzbach, elf in Großrosseln, zehn in Kleinblittersdorf und sechs in Friedrichsthal.